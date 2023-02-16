Нижегородские полицейские разыскивают пытавшегося похитить ребенка мужчину

Инцидент произошел днем, 15 февраля. Женщина находилась на снежной горке со своими несовершеннолетними детьми, сообщает ИА «Время Н». Когда ее дочь скатилась с горки, внизу к ней подошел неизвестный мужчина, взял «ватрушку» за веревку и попытался увезти на ней ребенка. Девочка спрыгнула с «ватрушки» и побежала к матери. После этого мужчина скрылся.