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Нижегородские полицейские разыскивают пытавшегося похитить ребенка мужчину

Происшествия

Мужчину, который пытался похитить ребенка в Нижнем Новгороде, разыскивает полиция. По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, его личность уже установлена.

Нижегородские полицейские разыскивают пытавшегося похитить ребенка мужчину

Инцидент произошел днем, 15 февраля. Женщина находилась на снежной горке со своими несовершеннолетними детьми, сообщает ИА «Время Н». Когда ее дочь скатилась с горки, внизу к ней подошел неизвестный мужчина, взял «ватрушку» за веревку и попытался увезти на ней ребенка. Девочка спрыгнула с «ватрушки» и побежала к матери. После этого мужчина скрылся.

Родители девочки сразу же обратились в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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