Лукашенко: Меркель и Олланд солгали об использовании Минских соглашений для подготовки Киева

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд солгали относительно того, что они подписывали Минские соглашения для усиления Украины перед конфликтом с Россией, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
По словам главы государства, на Западе просто запустили такой тренд. Иностранные политики хотят показать, что это они якобы сыграли ключевую роль в подготовке Киева. В те времена все еще верили, что минские договоренности — это правильный путь.
«Сегодня и Олланд, и Меркель врут. И Порошенко тоже врет. Потому что сегодня не модно говорить о том, что было в Минске. Не модно. Вот и вся проблема», — подчеркнул Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Меркель и Олланд заявили об использовании Западом минских договоренностей для получения отсрочки для Украины с целью ее подготовки к противостоянию с Россией.