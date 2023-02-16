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Лукашенко: Меркель и Олланд солгали об использовании Минских соглашений для подготовки Киева

Политика
Лукашенко: Меркель и Олланд солгали об использовании Минских соглашений для подготовки Киева

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд солгали относительно того, что они подписывали Минские соглашения для усиления Украины перед конфликтом с Россией, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

По словам главы государства, на Западе просто запустили такой тренд. Иностранные политики хотят показать, что это они якобы сыграли ключевую роль в подготовке Киева. В те времена все еще верили, что минские договоренности — это правильный путь.

«Сегодня и Олланд, и Меркель врут. И Порошенко тоже врет. Потому что сегодня не модно говорить о том, что было в Минске. Не модно. Вот и вся проблема», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Меркель и Олланд заявили об использовании Западом минских договоренностей для получения отсрочки для Украины с целью ее подготовки к противостоянию с Россией.
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