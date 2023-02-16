Автоэксперт Колонтай предупредил о риске получить травму при ДТП из-за вещей в салоне

Как отметил эксперт, при попадании в ДТП незакрепленные вещи начинают летать по салону со скоростью столкновения. В качестве подтверждения своих слов он рассказал о случае, произошедшем на Дмитровском полигоне в ходе краш-теста «ВАЗ-2106».