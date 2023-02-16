Автоэксперт Колонтай предупредил о риске получить травму при ДТП из-за вещей в салоне

Водитель и пассажиры автомобиля рискуют получить травмы, если во время резкого торможения или столкновения в салоне находятся незакрепленные предметы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредил глава Центра контраварийной подготовки «МастерКласс» Анатолий Колонтай.
Как отметил эксперт, при попадании в ДТП незакрепленные вещи начинают летать по салону со скоростью столкновения. В качестве подтверждения своих слов он рассказал о случае, произошедшем на Дмитровском полигоне в ходе краш-теста «ВАЗ-2106».
«На задней полке в машине кто-то забыл новенький журнал «За рулем», свернутый в трубочку. После краш-теста журнал нашли — он пробил лобовое стекло и торчал в нем», — сказал Колонтай и добавил, что скорость движения не превышала 60 км/ч.
Кроме того, опасность представляют животные вне специальных переносок. По словам автоинструктора, из-за резкого торможения питомец может попытаться ухватиться за хозяина и нанести серьезные повреждения — например, зацепиться когтями за сонную артерию.
Также специалист указал на нежелательность использования панорамных зеркал заднего вида, которые могут нанести травмы во время аварии. Существует очень много таких примеров, подытожил собеседник агентства.
Меж тем правительство России готовит поправки к техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств». В случае их принятия упрощенный порядок производства автомобилей в стране продлят до февраля 2024 года.