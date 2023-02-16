Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Назван лучший вариант пренатального тестирования

Общество
Назван лучший вариант пренатального тестирования

Эксперт рассказала о преимуществах полногеномного неинвазивного пренатального теста.

Доцент кафедры медицинской генетики Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования и медицинский директор ООО «Эвоген» Елена Баранова заявила о способности полногеномного неинвазивного пренатального теста спрогнозировать большое количество хромосомных девиаций у плода. Существует довольно обширный ряд неинвазивных тестирований, однако только полногеномный позволяет исследовать генетику плода в больших объемах.

Данный тест разрешается делать уже в первый триместр беременности, начиная с 9-10 недели после зачатия. Преимуществом данного теста выступает относительно скорая интерпретация его результатов. Обычно, беременные могут получить результаты тестирования уже через неделю.
беременность беременная тест на беременность пренатальный тест здоровье плода медицина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду