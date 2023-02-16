Назван лучший вариант пренатального тестирования

Эксперт рассказала о преимуществах полногеномного неинвазивного пренатального теста.
Доцент кафедры медицинской генетики Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования и медицинский директор ООО «Эвоген» Елена Баранова заявила о способности полногеномного неинвазивного пренатального теста спрогнозировать большое количество хромосомных девиаций у плода. Существует довольно обширный ряд неинвазивных тестирований, однако только полногеномный позволяет исследовать генетику плода в больших объемах.
Данный тест разрешается делать уже в первый триместр беременности, начиная с 9-10 недели после зачатия. Преимуществом данного теста выступает относительно скорая интерпретация его результатов. Обычно, беременные могут получить результаты тестирования уже через неделю.