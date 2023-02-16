Ревнивец получил 8,5 года колонии за жесткое убийство жены под Ульяновском

Суд вынес приговор 51-летнему жителю Ульяновской области. Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.
Преступление произошло в конце сентября прошлого года. В поселке Мулловка пьяный злоумышленник устроил дома скандал с женой. Мотивом стала ревность. Мужчина набросился на потерпевшую и стал наносить ей удары руками и ногами. Женщина скончалась. Преступник получил 8,5 года лишения свободы, рассказали в региональном СУ СКР.
Ранее в Омске мужчина открыл огонь по машине, в которой сидела его бывшая возлюбленная. Злоумышленник действовал на почве ревности.