Ревнивец получил 8,5 года колонии за жесткое убийство жены под Ульяновском

Преступление произошло в конце сентября прошлого года. В поселке Мулловка пьяный злоумышленник устроил дома скандал с женой. Мотивом стала ревность. Мужчина набросился на потерпевшую и стал наносить ей удары руками и ногами. Женщина скончалась. Преступник получил 8,5 года лишения свободы, рассказали в региональном СУ СКР.