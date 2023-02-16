Германия увеличивает военный бюджет до 60 млрд евро

В 2023 году Минобороны планирует потратить 50 млрд евро из регулярного оборонного бюджета и 8,5 млрд евро из специального фонда. Кроме того, правительство направит около 2 млрд евро из отдельного банка на закупку боеприпасов и другого военного снаряжения для Киева, в результате чего общие расходы на оборону составят около 60 млрд евро.