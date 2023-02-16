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Германия увеличивает военный бюджет до 60 млрд евро

Весь мир
Германия увеличивает военный бюджет до 60 млрд евро

Берлин, 16 февраля. Правительство Германии планирует увеличить свой оборонный бюджет на 10 млрд евро в 2023 году для финансирования дополнительных расходов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По информации Bloomberg, министр обороны Борис Писториус настаивает на выделении дополнительных 10 млрд евро в военном бюджете на 2024 год, что увеличит сумму до 60 млрд евро.

Германия увеличивает военный бюджет до 60 млрд евро

Источники сообщили, что министр финансов Кристиан Линднер разделяет мнение Писториуса о необходимости увеличения расходов на оборону, но может согласиться лишь на часть суммы. В связи с этим между министерствами ведутся активные переговоры.

Коалиционное правительство канцлера Олафа Шольца планирует завершить согласованиебюджета в течение следующих двух недель, чтобы кабинет мог утвердить проект в середине марта и отправить его в парламент.

Дополнительные средства будут добавлены к специальному фонду, финансируемому за счет долга, в размере 100 млрд евро, о котором Шольц объявил вскоре после эскалации украинского кризиса для восстановления ВС Германии в ближайшие годы.

В 2023 году Минобороны планирует потратить 50 млрд евро из регулярного оборонного бюджета и 8,5 млрд евро из специального фонда. Кроме того, правительство направит около 2 млрд евро из отдельного банка на закупку боеприпасов и другого военного снаряжения для Киева, в результате чего общие расходы на оборону составят около 60 млрд евро.

Правительство Шольца работает над увеличением военных расходов не менее 2% от ВВП — минимума, установленного в рамках НАТО. Источники Bloomberg заявили, что в 2023 году ФРГ, скорее всего, достигнет цели в 2% «в следующие пять лет».
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