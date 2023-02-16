Германия увеличивает военный бюджет до 60 млрд евро

Берлин, 16 февраля. Правительство Германии планирует увеличить свой оборонный бюджет на 10 млрд евро в 2023 году для финансирования дополнительных расходов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
По информации Bloomberg, министр обороны Борис Писториус настаивает на выделении дополнительных 10 млрд евро в военном бюджете на 2024 год, что увеличит сумму до 60 млрд евро.
Источники сообщили, что министр финансов Кристиан Линднер разделяет мнение Писториуса о необходимости увеличения расходов на оборону, но может согласиться лишь на часть суммы. В связи с этим между министерствами ведутся активные переговоры.
Коалиционное правительство канцлера Олафа Шольца планирует завершить согласованиебюджета в течение следующих двух недель, чтобы кабинет мог утвердить проект в середине марта и отправить его в парламент.
Дополнительные средства будут добавлены к специальному фонду, финансируемому за счет долга, в размере 100 млрд евро, о котором Шольц объявил вскоре после эскалации украинского кризиса для восстановления ВС Германии в ближайшие годы.
В 2023 году Минобороны планирует потратить 50 млрд евро из регулярного оборонного бюджета и 8,5 млрд евро из специального фонда. Кроме того, правительство направит около 2 млрд евро из отдельного банка на закупку боеприпасов и другого военного снаряжения для Киева, в результате чего общие расходы на оборону составят около 60 млрд евро.
Правительство Шольца работает над увеличением военных расходов не менее 2% от ВВП — минимума, установленного в рамках НАТО. Источники Bloomberg заявили, что в 2023 году ФРГ, скорее всего, достигнет цели в 2% «в следующие пять лет».