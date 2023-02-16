«БК»: министерство культуры России отказалось от проведения фестиваля «Кинотавр»

В частности, интерес чиновников вызывают киносмотры «Зимний» в Москве и «Окно в Европу» в Выборге. При этом «Кинотавр» должен был состояться в сентябре 2022 года, однако власти отменили фестиваль в связи с текущей обстановкой в мире.