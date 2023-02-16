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«БК»: министерство культуры России отказалось от проведения фестиваля «Кинотавр»

Общество
«БК»: министерство культуры России отказалось от проведения фестиваля «Кинотавр»

Российское министерство культуры планирует отказаться от поддержки кинофестиваля «Кинотавр». Соответствующую информацию предоставило издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источники.

Согласно публикации, ведомство решило не восстанавливать сочинский фестиваль в существовавшем до этого виде. При этом инсайдеры указали, что в настоящее время государство занимается поисками альтернативных мероприятий.

В частности, интерес чиновников вызывают киносмотры «Зимний» в Москве и «Окно в Европу» в Выборге. При этом «Кинотавр» должен был состояться в сентябре 2022 года, однако власти отменили фестиваль в связи с текущей обстановкой в мире.

Американская студия Warner Bros., в свою очередь, начала работу над экранизацией пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» авторства Джоан Роулинг. Компания решила создать кинофраншизу после того, как произведение возымело успех в лондонском театральном квартале Вест-Энд.
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