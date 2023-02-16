Новотроицкие полицейские спасли замерзающих на трассе людей

Во время движения у машины сел аккумулятор и порвался ремень газораспределительного механизма, сообщает интернет-издание ProOren.ru. Автомобиль съехал на обочину и застрял в снегу. Водитель сумел дозвониться в дежурную часть и рассказал о проблеме, добавив, что из-за нерабочего аккумулятора они с пассажирами начинают замерзать.