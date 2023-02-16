Андрей Клинцевич: США заинтересованы в разделе рынка вооружений на десятки лет вперед

Эксперт обратил внимание, что разговоры о поставках истребителей на Украину сегодня прекратились. Возможно, этот вопрос будет обсуждаться в ходе визита президента США Джо Байдена в Польшу, ведь ВСУ не смогут вести активные действия без прикрытия своих войск с воздуха.