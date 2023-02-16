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Андрей Клинцевич: США заинтересованы в разделе рынка вооружений на десятки лет вперед

Армия
Андрей Клинцевич: США заинтересованы в разделе рынка вооружений на десятки лет вперед

Действия США по поставкам оружия на Украину являются элементами раздела мирового рынка вооружений на десятки лет вперед. Такое мнение высказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Эксперт обратил внимание, что разговоры о поставках истребителей на Украину сегодня прекратились. Возможно, этот вопрос будет обсуждаться в ходе визита президента США Джо Байдена в Польшу, ведь ВСУ не смогут вести активные действия без прикрытия своих войск с воздуха.

По мнению Клинцевича, в случае принятия положительного решения о передаче самолетов Киеву, Вашингтон сделает так, что большую часть истребителей на Украину поставят Великобритания и Германия. Остальные станы, в том числе и США, отделаются единичными поставками.

Немецкий концерн Rheinmetall готов поставить в Польшу новый танк Panther KF51, чтобы возместить передачу Варшавой бронетехники Киеву. Этот процесс находится в парадигме создания европейского танка, который будет оснащен пушкой 140-мм. Однако это противоречит намерениям США вывести на европейский рынок вооружений новый танк Abrams Х, отметил Андрей Клинцевич.
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