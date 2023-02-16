Три километра жизни: актер и доброволец Георгий Тесля-Герасимов о продвижении фронта в Донбассе

В чем измеряются расстояния? В метрах, километрах? Как оценить, много это или мало километр? А если речь идет о жизни и свободе людей, которые долгие годы жили под гнетом украинских неонацистов и умирали от их рук? Актер Георгий Тесля-Герасимов рассказал в своей колонке на ФАН, как воспринимают подвижки на фронте освобожденные местные жители и бойцы, военные, которые продвигаются вперед.
Народ задышал с благодарностью. Колонка Георгия Тесля-Герасимова
Хочу рассказать о движении нашего фронта. Вот буквально вчера стало известно, точнее, несколько дней назад ощутилось такое продвижение.
Мы на Угледарском направлении стоим, здесь от нас примерно в трех-четырех километрах был фронт, и стояли позиции Вооруженных сил Украины. Мы долго не могли их оттуда выбить. В итоге произошел перелом, и началось движение фронта. И деревня, в которой мы стоим, население — жители, дети, пожилые люди — в общем, все-все-все спрашивают, что это такая тишина возникла, что, продвижение прошло, мы освободились, двинулись дальше? Это так приятно, на самом деле. Я говорю да, произошел такой перелом, и Вооруженные силы Украины были выбиты с позиции войсками нашей российской армии и отброшены туда вперед, дальше. Поэтому три километра жизни — три километра земли освободилось.
И народ задышал с благодарностью: нам, так сказать, шлет поклоны, благодарит нас всех, спрашивает постоянно и со слезами на глазах, как в песне, к нам обращается, благодарит— еще раз повторю, это очень приятно. Идешь по улицам или в магазин заходишь в деревне — все продавцы либо прохожие, жители всегда обращаются, благодарят, говорят «спасибо». Это очень приятно.
Потому что уже результат налицо, и результат ощутимый, видимый. Я как военнослужащий, как боец, чувствую, что лично мой вклад тоже внесен. И среди всех ребят-военных тоже очень чувствуешь принадлежность какую-то к этому. Такое приятное ощущение растекается в душе, и понимаешь, что все не зря, что все это нужно. И разница, понимаете, в чем дело — разница впечатлений: когда здесь, в этой деревне, стояли ВСУ, и когда мы уже здесь стоим давно и пытаемся их выбить, велика разница, как относятся к нам и что говорят о них, этих подлецах и сволочах. Это отрадно видеть, ощущать эту разницу, и ты еще раз понимаешь: все не зря, мы на правильном пути, и кто бы сомневался.
«Сомнений быть не может. Сомкнем ряды мы тоже. Врага мы здесь испепелим», — это мои стихи, концовка песни.
Вот такие дела.
Всем огромный привет, низкий поклон!
С уважением, Георгий Тесля-Герасимов.