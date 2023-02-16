Три километра жизни: актер и доброволец Георгий Тесля-Герасимов о продвижении фронта в Донбассе

Потому что уже результат налицо, и результат ощутимый, видимый. Я как военнослужащий, как боец, чувствую, что лично мой вклад тоже внесен. И среди всех ребят-военных тоже очень чувствуешь принадлежность какую-то к этому. Такое приятное ощущение растекается в душе, и понимаешь, что все не зря, что все это нужно. И разница, понимаете, в чем дело — разница впечатлений: когда здесь, в этой деревне, стояли ВСУ, и когда мы уже здесь стоим давно и пытаемся их выбить, велика разница, как относятся к нам и что говорят о них, этих подлецах и сволочах. Это отрадно видеть, ощущать эту разницу, и ты еще раз понимаешь: все не зря, мы на правильном пути, и кто бы сомневался.