Житель Ростова-на-Дону чуть не погиб, спасая из полыньи собаку

Спасатели на Северном водохранилище донской столицы вытащили из полыньи местного жителя на лодке и собаку. Чрезвычайное происшествие случилось в среду, 15 февраля. Об этом рассказали в управлении ГО и ЧС Ростова.
Как пишет сетевое издание «1Рнд», в единую диспетчерскую службу позвонили граждане с просьбой о помощи. Звонившие сообщили, что мужчина оказывал содействие зооволонтерам в спасении собаки, вышедшей на тонкий лед водного объекта, но в итоге сам попал в опасное положение.
Прибыв к месту ЧП, сотрудники спасательной службы обнаружили, что ростовчанин сидит в подтопленной лодке и может в любой момент утонуть. Собака, которую мужчина отправился спасать, рискуя жизнью, находилась в этот момент от него в 20 метрах. В итоге специалисты спасли и собаку, и ее спасителя, заявили в пресс-службе ведомства.