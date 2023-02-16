Житель Ростова-на-Дону чуть не погиб, спасая из полыньи собаку

Прибыв к месту ЧП, сотрудники спасательной службы обнаружили, что ростовчанин сидит в подтопленной лодке и может в любой момент утонуть. Собака, которую мужчина отправился спасать, рискуя жизнью, находилась в этот момент от него в 20 метрах. В итоге специалисты спасли и собаку, и ее спасителя, заявили в пресс-службе ведомства.