«Готовы перейти к материальным вознаграждениям»: Пригожин попросил у BBC сведения о поставляемом США на Украину вооружении

Редакция BBC Russian обратила внимание на появившуюся в Сети информацию о свежих могилах на кладбище поселка Кировка. Журналисты утверждают, что там могут быть захоронены люди, которые подписали контракт с ЧВК «Вагнер» и погибли в ходе спецоперации на Украине.