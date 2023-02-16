«Готовы перейти к материальным вознаграждениям»: Пригожин попросил у BBC сведения о поставляемом США на Украину вооружении

ЧВК «Вагнер» готова предоставить вознаграждение сотрудникам BBC, если они раскроют информацию о западной технике на Украине, а также расскажут о действиях иностранных инструкторов ВСУ, заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Редакция BBC Russian обратила внимание на появившуюся в Сети информацию о свежих могилах на кладбище поселка Кировка. Журналисты утверждают, что там могут быть захоронены люди, которые подписали контракт с ЧВК «Вагнер» и погибли в ходе спецоперации на Украине.
Пригожин в свою очередь отметил, что представители ЧВК «Вагнер» в состоянии самостоятельно разобраться с близкими погибших «музыкантов», а также с местами захоронения бойцов. Для этого родственникам нужно написать на горячую линию «Спроси Вагнер» и получить всю необходимую информацию.
«Службы, занимающиеся "грузом 200" в ЧВК "Вагнер", отвечают на все вопросы, которые им поступают. Поэтому это не дело BBC», — подчеркнул бизнесмен.
Предприниматель добавил, что он готов разговаривать с иностранными журналистами более детально, если они согласятся передать ЧВК «Вагнер» информацию о западной военной технике, поступающей на Украину, а также об инструкторах, которые командуют солдатами ВСУ.
«Для того, чтобы я раскрыл вам эту информацию, я прошу BBC предоставить мне следующие данные: полные тактико-технические характеристики всего поставляемого США оборудования на территорию Украины, его количество и места поставки, ФИО инструкторов, места их нахождения, а также количество, имена, звания подготовленного личного состава и места их базирования в настоящий момент (желательно, в 80-ти километровой зоне от линии соприкосновения, с уточнением мест их расположения в городах Часов Яр, Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск)», — сказал Пригожин.
В заключение предприниматель напомнил, что представители BBC сотрудничают с иностранными специальными службами. Если журналисты захотят передать ЧВК «Вагнер» ценную информацию, то Пригожин готов предоставить за нее вознаграждение.
«В случае, если руководство BBC, которое, по понятным, вполне законным причинам, активно работает со спецслужбами стран НАТО, будет давать нам необходимую исчерпывающую информацию, то мы, безусловно, готовы перейти к материальным и другим вознаграждениям», — резюмировал бизнесмен.
Бойцы ЧВК «Вагнер» принимают активное участие в спецоперации на территории Украины. Сейчас «музыканты», в частности, ведут наступательные действия в районе Бахмута. Евгений Пригожин уже говорил, что на этом направлении присутствуют исключительно представители «оркестра».