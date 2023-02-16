«Укрэнерго» оценил ущерб от ракетных ударов в миллиарды долларов

Председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что на данный момент компания ведет подсчет своих потерь в следствие ракетных ударов России по объектам инфраструктуры. Уже сейчас можно сказать, что прямой ущерб оценивается в сотни миллионов долларов, а экономический в целом исчисляется миллиардами. В ближайшее время компания пообещала предоставить отчет о понесенных убытках.