Отец во Франции несколько раз пытался избавиться от детей, оставляя их в McDonald’s

Мужчину взяли под стражу 12 февраля по обвинению в оставлении несовершеннолетних детей без присмотра. Они два часа были одни, пока их не заметили сотрудники McDonald's. Когда полиция прибыла в ресторан, старший ребенок сообщил, что отец не в первый раз оставляет их подобным образом. Также дети пожаловались, что сильно проголодались и сотрудники правоохранительных органов предложили им круассаны.