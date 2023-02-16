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Отец во Франции несколько раз пытался избавиться от детей, оставляя их в McDonald’s

Общество
Отец во Франции несколько раз пытался избавиться от детей, оставляя их в McDonald’s

Житель Валенсии бросил двух маленьких детей в игровой комнате ресторана быстрого питания McDonald's.

Нерадивый отец предупредил малышей четырех и пяти лет, что отлучится на несколько минут накачать шины своего автомобиля. Однако через два часа сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию, передает France Blue.

Мужчину взяли под стражу 12 февраля по обвинению в оставлении несовершеннолетних детей без присмотра. Они два часа были одни, пока их не заметили сотрудники McDonald's. Когда полиция прибыла в ресторан, старший ребенок сообщил, что отец не в первый раз оставляет их подобным образом. Также дети пожаловались, что сильно проголодались и сотрудники правоохранительных органов предложили им круассаны.
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