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Для коронации жены Карла III Камиллы впервые используют поношенную корону

Общество
Для коронации жены Карла III Камиллы впервые используют поношенную корону

Супруга короля Карла III, королева-консорт Камилла, наденет бывшую в использовании корону на коронацию. Такое произойдет впервые в истории.

Жена британского монарха выбрала для церемонии корону, которой когда-то владела Мария Текская — бабушка Елизаветы II. До этого для коронации всегда использовали новые короны.

«Выбор короны королевы Марии Ее Величеством — это первый случай в новейшей истории, когда существующая корона будет использоваться для коронации супруги вместо того, чтобы делать новую», — отметили в Букингемском дворце.

Поношенную корону модифицируют для церемонии, пишет The Guardian. Например, с нее снимут крупный бриллиант Кох-и-Нур, напоминающий о колониальном прошлом Великобритании. Драгоценный камень достался британцам в ходе Ост-Индской компании в 1849 году.

Чтобы преобразить корону, с нее уберут четыре из восьми полуарок. Кроме того, мастера вернут на места три алмаза Куллинан, которые заменили на хрустальные копии в 1914 году.

Корону для королевы Марии изготовила ювелирная компания Gerrad в 1911 году. Замененные на копии Куллинаны Елизавета II любила носить как броши.
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