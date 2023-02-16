Для коронации жены Карла III Камиллы впервые используют поношенную корону

Супруга короля Карла III, королева-консорт Камилла, наденет бывшую в использовании корону на коронацию. Такое произойдет впервые в истории.
Жена британского монарха выбрала для церемонии корону, которой когда-то владела Мария Текская — бабушка Елизаветы II. До этого для коронации всегда использовали новые короны.
«Выбор короны королевы Марии Ее Величеством — это первый случай в новейшей истории, когда существующая корона будет использоваться для коронации супруги вместо того, чтобы делать новую», — отметили в Букингемском дворце.
Поношенную корону модифицируют для церемонии, пишет The Guardian. Например, с нее снимут крупный бриллиант Кох-и-Нур, напоминающий о колониальном прошлом Великобритании. Драгоценный камень достался британцам в ходе Ост-Индской компании в 1849 году.
Чтобы преобразить корону, с нее уберут четыре из восьми полуарок. Кроме того, мастера вернут на места три алмаза Куллинан, которые заменили на хрустальные копии в 1914 году.
Корону для королевы Марии изготовила ювелирная компания Gerrad в 1911 году. Замененные на копии Куллинаны Елизавета II любила носить как броши.