В Нижнем Новгороде неизвестный попытался похитить ребенка

Историей поделилась мать девочки. Она рассказала, что пошла с детьми кататься на ватрушках. Неожиданно сын женщины сообщил, что некий подозрительный мужчина следит за семьей и осуществляет фотосъемку. Женщина взяла странного прохожего под наблюдение, но решила не покидать место.