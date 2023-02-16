В Нижнем Новгороде неизвестный попытался похитить ребенка

Об инциденте сообщили местные СМИ. Жертвой неизвестного чуть не стала годовалая девочка.
Историей поделилась мать девочки. Она рассказала, что пошла с детьми кататься на ватрушках. Неожиданно сын женщины сообщил, что некий подозрительный мужчина следит за семьей и осуществляет фотосъемку. Женщина взяла странного прохожего под наблюдение, но решила не покидать место.
После того как годовалая дочь женщины скатилась с горки на ватрушке, к ней подбежал неизвестный, схватил за шнурок и попытался увезти в неизвестном направлении.
Шокированная женщина начала звать на помощь. Незамедлительно на происшествие отреагировали 4-летний сын женщины и посторонний мужчина. Ребенок выхватил у злоумышленника веревку от ватрушки, а стоявший рядом мужчина попытался задержать нарушителя спокойствия, но тому удалось скрыться.
Родители девочки незамедлительно обратились в полицию и стражи правопорядка взялись за поиски неизвестного. На данный момент удалось вычислить личность мужчины благодаря тому, что он попал на запись камеры видеонаблюдения одного из домов. Полиция разыскивает злоумышленника.
Ранее педофил напал на школьницу в подъезде жилого дома в Уфе.