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Кадыров заступился за бойца ММА Ислама Махачева после скандала с допингом

Спорт
Кадыров заступился за бойца ММА Ислама Махачева после скандала с допингом

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказал предположение, что необоснованные обвинения бойца UFC Ислама Махачева связаны с политикой США против России

Российского бойца смешанных единоборств (ММА) Ислама Махачева необоснованно обвинили в использовании нелегальной восстанавливающей капельницы (допинга) на чемпионате UFC.

Ранее Махачев одержал победу над Александром Волкановски, впервые защитив пояс чемпиона UFC в легком весе. Побежденный австралийский боец предположил, что Махачев использует капельницы. Внутривенная терапия для бойцов UFC строго запрещена — определение использования допинга становится невозможным.

В его защиту в своем Telegram-канале заступился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, заявив, что Махачев не нарушал антидопинговые правила и эти обвинения — не более, чем домыслы и слухи.

«Данное предвзятое обвинение в адрес нашего спортсмена серьёзно бьет по репутации ведущей спортивной организации мира - UFC (Ultimate Fighting Championship)», — отметил Кадыров.

Махачев подтвердил, что полностью прошел тестирование медицинской комиссии до и после боя, поэтому факт наличия допинга после четырех проверок комиссии установлен не был.

Так же Кадыров отметил, что возможная политика США против России напрямую связана с этими обвинениями.

«Спросите, удивлен ли я? Конечно же нет. Политика США предсказуема и весьма однобока. В ее основе лежит незыблемый принцип – давить всех несогласных. Меняются лишь способы и инструменты», — отмечает глава Чечни.
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