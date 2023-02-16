Кадыров заступился за бойца ММА Ислама Махачева после скандала с допингом

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказал предположение, что необоснованные обвинения бойца UFC Ислама Махачева связаны с политикой США против России
Российского бойца смешанных единоборств (ММА) Ислама Махачева необоснованно обвинили в использовании нелегальной восстанавливающей капельницы (допинга) на чемпионате UFC.
Ранее Махачев одержал победу над Александром Волкановски, впервые защитив пояс чемпиона UFC в легком весе. Побежденный австралийский боец предположил, что Махачев использует капельницы. Внутривенная терапия для бойцов UFC строго запрещена — определение использования допинга становится невозможным.
В его защиту в своем Telegram-канале заступился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, заявив, что Махачев не нарушал антидопинговые правила и эти обвинения — не более, чем домыслы и слухи.
«Данное предвзятое обвинение в адрес нашего спортсмена серьёзно бьет по репутации ведущей спортивной организации мира - UFC (Ultimate Fighting Championship)», — отметил Кадыров.
Махачев подтвердил, что полностью прошел тестирование медицинской комиссии до и после боя, поэтому факт наличия допинга после четырех проверок комиссии установлен не был.
Так же Кадыров отметил, что возможная политика США против России напрямую связана с этими обвинениями.
«Спросите, удивлен ли я? Конечно же нет. Политика США предсказуема и весьма однобока. В ее основе лежит незыблемый принцип – давить всех несогласных. Меняются лишь способы и инструменты», — отмечает глава Чечни.