Кения становится важным торговым партнером России

Россия в 2022 году поставила в Кению в полтора раза больше пшеницы, чем в предыдущем.
Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса при Минсельхозе представил данные, гласящие о стремительном росте объемов закупок Кенией российской пшеницы. Так, за 2022 год рост импорта пшеницы составил 1,5 раза. При такой тенденции Кения может войти в топ-10 основных покупателей данного российского продукта.
Сейчас по объемам закупок пшеницы в России Кения находится на 11 месте. В процентном соотношении за прошлый год рост экспорта в эту страну увеличился на 44%, а в денежном измерении – на 89%. Представленные центром данные также свидетельствуют о высоких темпах роста товарооборота между странами, не смотря на экономические ограничения, наложенные на Россию.