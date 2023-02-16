Кения становится важным торговым партнером России

Сейчас по объемам закупок пшеницы в России Кения находится на 11 месте. В процентном соотношении за прошлый год рост экспорта в эту страну увеличился на 44%, а в денежном измерении – на 89%. Представленные центром данные также свидетельствуют о высоких темпах роста товарооборота между странами, не смотря на экономические ограничения, наложенные на Россию.