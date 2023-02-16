Центробанк назвал причину резкого роста дефицита бюджета в январе

Скачек дефицита бюджета в России произошел из-за влияния целого ряда разовых факторов, говорится в обзоре Центробанка РФ. Эксперты полагают, что ситуация в дальнейшем стабилизируется и вернется в плановое русло.
Речь идет о росте дефицита до отметки в 1,76 трлн рублей. Считается, что после стабилизации дефицит будет формироваться в соответствии с плановыми объемами. Такую оценку ситуации дают специалисты Банка России.
Заместитель главы Центробанка Алексей Заботкин ранее объяснил негативную динамику курса рубля. По его мнению, она была вызвана снижением котировок нефти на мировом энергорынке, передает «ФедералПресс».