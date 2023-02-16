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Сниффинг стал причиной гибели двух подростков Югре

Общество
Сниффинг стал причиной гибели двух подростков Югре

Прокуратура Югры начала проверку в связи с трагической гибелью двух подростков.

Как пояснили в ведомстве, предстоит выяснить, каким образом в руки подростков попали запрещенные к продаже зажигалки с контейнером, содержащим сжиженный углеводородный газ, который популярен у несовершеннолетних токсикоманов для сниффинга, сообщает Stribuna.

Отмечается, что в регионе действует законодательный запрет на продажу детям любых емкостей, содержащих сжиженный углеводородный газ, включая заправочные баллоны и газовые зажигалки. Нарушителей этого запрета в Югре штрафуют.
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