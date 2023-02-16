Сниффинг стал причиной гибели двух подростков Югре

Как пояснили в ведомстве, предстоит выяснить, каким образом в руки подростков попали запрещенные к продаже зажигалки с контейнером, содержащим сжиженный углеводородный газ, который популярен у несовершеннолетних токсикоманов для сниффинга, сообщает Stribuna.