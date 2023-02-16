Смертоносная сталь русского солдата: от финки НКВД до современного «Шмеля».

Однако очень быстро стало понятно, что на войне бойцу одного штыка мало. В довесок к нему для решения не только боевых, но и утилитарных задач, солдату требовался нож. А вот его-то, предусмотренного нормами снабжения, ни у русского солдата начала XX века, ни у красноармейцев 30-х годов как раз и не было. В «светлом будущем» советское командование планировало заменить винтовку Мосина самозарядными винтовками Симонова и Токарева. Последние должны были иметь клинковые штык-ножи, так что проблема отсутствия в армии уставных ножей считалась временной, а потому не заслуживающей внимания.