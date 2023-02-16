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Смертоносная сталь русского солдата: от финки НКВД до современного «Шмеля».

Армия
Смертоносная сталь русского солдата: от финки НКВД до современного «Шмеля».

Боевые ножи и штык-ножи нашей армии имеют продолжительную и интересную историю.

Освещение хода СВО не обходится без демонстрации хай-тека нашей армии, так что крылатые ракеты, танки, самоходные артустановки, ЗРК, ударные вертолеты и прочие образцы современной боевой техники буквально не сходят с экранов. При этом в тени остается оружие холодное – боевые ножи и штык-ножи, которые, между прочим, не только продолжают состоять на вооружении ВС РФ, но и имеют достаточно продолжительную и интересную историю. Давайте с ней познакомимся.

Нашей армии нужны ножи

Многие века доминирующее в арсенале воинов холодное оружие, с появлением огнестрельного, медленно, но верно начало сдавать свои позиции. К началу XX века, в российской армии клинковый «холодняк» в товарных количествах закономерно оставался на вооружении лишь кавалеристов и комсостава. Пехота же, вместе с легендарной «трехлинейкой» Мосина, традиционно вооружалась Его Величеством штыком.

«Пуля дура, штык – молодец!» — в российской армии свято чтили эту суворовскую заповедь, неизменно отдавая должное тщательному обучению личного состава штыковому бою. Мало того, наставления, не исключая и пехотные уставы РККА, прямо указывали: «Штыковой бой является решающим фактором всякой атаки». «Трехлинейка» вместе с четырехгранным игольчатым штыком образца 1891/30 года для штыкового боя годились как нельзя лучше.

Однако очень быстро стало понятно, что на войне бойцу одного штыка мало. В довесок к нему для решения не только боевых, но и утилитарных задач, солдату требовался нож. А вот его-то, предусмотренного нормами снабжения, ни у русского солдата начала XX века, ни у красноармейцев 30-х годов как раз и не было. В «светлом будущем» советское командование планировало заменить винтовку Мосина самозарядными винтовками Симонова и Токарева. Последние должны были иметь клинковые штык-ножи, так что проблема отсутствия в армии уставных ножей считалась временной, а потому не заслуживающей внимания.

Ситуация изменилась после окончания советско-финской войны. Выяснилось, что армия нуждается в большом количестве пистолетов-пулеметов, к которым штык не очень-то прикрутишь, а значит, автоматчику требуется и какое-то дополнительное уставное холодное оружие. Одновременно стало понятно, что перевооружение армии «самозарядками» - дело не простое, и не быстрое. Между тем, каждый финский солдат имел на поясе либо национальный нож пуукко, больше известный в России как «финка», либо армейский нож, представляющий собой переработанный вариант «финки», дополненный гардой. Любопытно, что в НКВД по достоинству оценили скандинавские клинки со скосом обуха («щучка») задолго до Зимней войны, начав вооружать своих сотрудников «финским ножом» еще с 1935-го.

Все эти обстоятельства побудили советское командование в 1940 году озаботиться принятием на вооружение армейского ножа, так же фигурировавшего под названием ножа разведчика, что породило сразу два названия НА-40 и НР-40. Прочный, резучий, легкий и достаточно дешевый, «сороковой» вполне годился как для того, чтобы настрогать лучин или напластать сало, так и для того, чтобы «перехватить» клинком горло часового. Рукоять, а также ножны ножа были деревянными и, во избежание демаскировки в ночных условиях, красились в черный цвет. Чуть варьируясь в размерах и материалах изготовления, «сороковой» с честью прошел Великую Отечественную войну и оставался на вооружении до 60-х годов.

Смертоносная сталь русского солдата: от финки НКВД до современного «Шмеля».

Забавно, что за рубежом НР-40 долгое время называли «армянским ножом», ибо по ошибке считали, что эти ножи изготавливались на Кавказе.

«Вишня»-долгожительница

В 1943 году для всего состава Уральского добровольческого танкового корпуса рабочие Златоустовского инструментального комбината изготовили в подарок ножи НР-40 с черной рукоятью из эбонита. После прибытия на фронт, корпус быстро получил у нацистов прозвище «Шварцмессер дивизион», а по советским позициям пошла кочевать песня с такими словами:

«Шепчут в страхе друг другу фашисты,

Притаясь в темноте блиндажей:

Появились с Урала танкисты —

Дивизия черных ножей!..»

Во все том же 1943-м «сороковой» с учетом опыта боевого применения получил кожаные ножны, прямую гарду и симметричной формы рукоять из ударопрочной пластмассы. Обновленный нож разведчика официально именовался НР-43, а неофициально – «Вишня». «Вишней» НР-43 стали называть из-за имеющегося на клинке ножа клейма в виде написанной прописью заглавной буквы «р». В перевернутом виде клеймо действительно напоминало изображение вишни.

«Сорок третий» получился настолько удачным, что продолжает выпускаться и использоваться в нашей армии до сих пор!

Послевоенное перевооружение Советской армии автоматами АК, позволило, наконец, заменить давно устаревшие четырехгранные штыки на более практичные и универсальные клинковые штык-ножи. Ими можно было уже не только колоть и резать. Имевшаяся на обухе насечка позволяла использовать штык-нож как пилку. Соединенный с ножнами, штык-нож превращался в кусачки. Вместе с принятием на вооружение новых модификаций автомата Калашникова, появлялись и новые штык-ножи. Так возникла линейка советского уставного холодного оружия, включающая общевойсковые штык-ножи 6Х3 и 6Х4, принятые на вооружение, соответственно, в 1959-м и 1978-м.

Смертоносная сталь русского солдата: от финки НКВД до современного «Шмеля».

Накопленный к концу 80-х опыт использования этих штык-ножей, побудил конструкторов Ижевского машиностроительного завода заметно переработать конструкцию оружия. Предназначенный для установки на автоматы АК-74 и АН-94, штык-нож 6X5 получил рукоятку и ножны из стеклонаполненного полиамида. Клинок штык-ножа стал длиннее на 10 мм, а главное лишился привычной «щучки», приобретя копьевидное окончание. Таким образом, принятый на вооружение в 1989 году 6X5 стал чуть хуже резать, но зато… перестал застревать в ребрах противника.

«Ножи Рэмбо» и «Шмель»

После окончания Великой Отечественной, в дополнение к «Вишне», для разведчиков выпускались ножи НР и НР-2. В 1979-м и 1986-м на их базе для оснащения частей ВДВ и морской пехоты в СССР были разработаны стреляющие бесшумными патронами ножи разведчика НРС и НРС-2. Стрельба производилась из положения «клинком к себе». Впрочем, большого распространения техноэкзотика в виде стреляющих ножей не получила.

Кстати, НР и НР-2 имели внутри рукоятки контейнеры для хранения предметов жизнеобеспечения. После выхода на экраны в 1982 году американского блокбастера «Рэмбо: Первая кровь», за ножами с подобной конструкцией прочно закрепилось прозвище «ножи Рэмбо»…

Появление в 2011-м году перспективного комплекта боевой экипировки 6Б52 «Ратник», заставило военных в очередной раз «обновить гардероб» отечественных штык-ножей. Так во втором десятилетии XXI века Вооруженные силы РФ приняли на вооружение сразу два вида холодного оружия - штык-нож ШН-2 (он же 6X9-1) и боевой нож НБ-2 «Шмель» (6X9), разница между которыми, как нетрудно догадаться, заключается в том, что первый можно закрепить на автомате, а второй – нет.

Клинки ШН-2 и БН-2 имеют прочное и износостойкое нанокомпозитное покрытие на основе титана, имеющее темный цвет и не дающее демаскирующих бликов. Кроме того, эти клинки изготовлены из коррозионностойкой стали 9Х18. Они выдерживают вес солдата в полной выкладке, а ножны ШН-2 и БН-2 содержат кусачки и алмазный брусок для заточки режущей кромки. При этом ножны могут быть размещены не только на поясе, но и на любом предмете снаряжения бойца.

В войсках ШН-2 и БН-2 заслужили репутацию «неубиваемых» изделий, способных выдерживать очень большие нагрузки

Добавлю, что специально для любителей милитари-стиля выпускается гражданский аналог ШН-2 и БН-2. Этот нож по названию предприятия-изготовителя называется «КАМПО». От своих военных собратьев он отличается уменьшенной гардой, благодаря чему холодным оружием не считается.
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