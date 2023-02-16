Ярославца задержали за торговлю персональными данными

Сотрудники ярославского УФСБ пресекли преступную деятельность нечистоплотного частного детектива.
Как пояснили в ведомстве, мужчина подозревается в торговле персональными данными клиентов оператора сотовой связи, которые ему предоставил один из сотрудников компании, использовавший свое служебное положение, сообщает echo76.ru.
В отношении нарушителя, который ранее служил в правоохранительных органах, возбудили уголовное дело по статье о незаконном доступе к конфиденциальной компьютерной информации. Расследование продолжается.