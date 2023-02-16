Депутаты Госдумы одобрили поправки к законодательству о налогообложении нефтяной отрасли

Государственная дума приняла поправки к налоговому законодательству в нефтяной сфере, которые позволят сохранить бюджету в 2023 году 660 млрд рублей. Корректировка к расчету налога была разработана в рамках поручения президента России Владимира Путина.
Основанием для введения изменений стала ситуация с дисконтом на нефть марки Urals. Глава государства потребовал создать такие условия, чтобы скидка на сырье не создавала проблем федеральному бюджету.
Согласно поправкам, если котировки Urals будут предусматривать слишком большой дисконт, то для расчета налога будут использоваться следующие цены: в апреле — стоимость сорта Brent минус 34 доллара, в мае — минус 31 доллар, в июне — минус 28 долларов, а с июля — минус 25 долларов. В случае, если скидки по стоимости будут меньше этих цифр, то налоги будут рассчитываться исходя из фактической цены Urals.