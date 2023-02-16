Депутаты Госдумы одобрили поправки к законодательству о налогообложении нефтяной отрасли

Согласно поправкам, если котировки Urals будут предусматривать слишком большой дисконт, то для расчета налога будут использоваться следующие цены: в апреле — стоимость сорта Brent минус 34 доллара, в мае — минус 31 доллар, в июне — минус 28 долларов, а с июля — минус 25 долларов. В случае, если скидки по стоимости будут меньше этих цифр, то налоги будут рассчитываться исходя из фактической цены Urals.