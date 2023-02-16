FT: Запад проигнорировал предупреждения России о недопустимости втягивания Украины в НАТО

Запад проигнорировал все предупреждения России относительно недопустимости действий по втягиванию Украины в НАТО. Об этом в интервью изданию Financial Times заявил бывший посол Великобритании в России Тони Брентон.
По словам дипломата, он неоднократно предупреждал, что шаги в этом направлении будут болезненно восприняты в России. Однако Запад проигнорировал эти предупреждения и продолжил курс на милитаризацию Украины.
«Мы проигнорировали все эти предупреждения и продолжали двигаться вперед. Рука, нажимающая на спусковой крючок, ответственна за последствия», — отметил Брентон.
Британский дипломат также напомнил слова экс-посла США в СССР Джорджа Кеннана, который заявил, что расширение НАТО на восток является главной ошибкой американской политики после окончания холодной войны. В свою очередь Россия неоднократно предупреждала, что действия Запада по накачиванию оружием Украины могут привести к конфронтации.