FT: Запад проигнорировал предупреждения России о недопустимости втягивания Украины в НАТО

Британский дипломат также напомнил слова экс-посла США в СССР Джорджа Кеннана, который заявил, что расширение НАТО на восток является главной ошибкой американской политики после окончания холодной войны. В свою очередь Россия неоднократно предупреждала, что действия Запада по накачиванию оружием Украины могут привести к конфронтации.