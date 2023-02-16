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FT: Запад проигнорировал предупреждения России о недопустимости втягивания Украины в НАТО

Армия
FT: Запад проигнорировал предупреждения России о недопустимости втягивания Украины в НАТО

Запад проигнорировал все предупреждения России относительно недопустимости действий по втягиванию Украины в НАТО. Об этом в интервью изданию Financial Times заявил бывший посол Великобритании в России Тони Брентон.

По словам дипломата, он неоднократно предупреждал, что шаги в этом направлении будут болезненно восприняты в России. Однако Запад проигнорировал эти предупреждения и продолжил курс на милитаризацию Украины.

«Мы проигнорировали все эти предупреждения и продолжали двигаться вперед. Рука, нажимающая на спусковой крючок, ответственна за последствия», — отметил Брентон.

Британский дипломат также напомнил слова экс-посла США в СССР Джорджа Кеннана, который заявил, что расширение НАТО на восток является главной ошибкой американской политики после окончания холодной войны. В свою очередь Россия неоднократно предупреждала, что действия Запада по накачиванию оружием Украины могут привести к конфронтации.
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