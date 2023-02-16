В Красноярске 10-летняя девочка скатилась с горки под колеса машины на Крупской

Катание с горки закончилось травмированием десятилетней девочки в Красноярске. Она пострадала в районе улицы Крупская, сообщил канал РЕН ТВ.
Несколько школьников катались с горки возле гаражей. Девочка выкатилась на дорогу прямо перед ехавшей машиной. Водитель не успел затормозить. Школьница получила травмы при ударе о переднюю часть автомобиля.
Ранее в Петербурге пострадал 11-летний мальчик. Он скатился с горки на тюбинге и упал на ледяные наросты, сильно ударившись туловищем. Ему пришлось остаться под наблюдением врачей.