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Лукашенко заявил о готовности обсудить Украину вместе с Путиным и Байденом

Политика
Лукашенко заявил о готовности обсудить Украину вместе с Путиным и Байденом

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о готовности провести встречу с американским лидером Джо Байденом. По его словам, на таких переговорах может присутствовать его коллега из России Владимир Путин.

В разговоре с журналистами глава государства задался вопросом, зачем руководитель Белого дома едет в Польшу. Лукашенко предложил Байдену прилететь в Минск, где они вместе с Путиным смогут обсудить урегулирование ситуации на Украине.

«Если у него есть желание, мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине», — сказал белорусский лидер.

Ранее сообщалось, что Лукашенко во время общения с прессой анонсировал переговоры с Путиным 17 февраля.
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