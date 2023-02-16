Лукашенко заявил о готовности обсудить Украину вместе с Путиным и Байденом

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о готовности провести встречу с американским лидером Джо Байденом. По его словам, на таких переговорах может присутствовать его коллега из России Владимир Путин.
В разговоре с журналистами глава государства задался вопросом, зачем руководитель Белого дома едет в Польшу. Лукашенко предложил Байдену прилететь в Минск, где они вместе с Путиным смогут обсудить урегулирование ситуации на Украине.
«Если у него есть желание, мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине», — сказал белорусский лидер.
Ранее сообщалось, что Лукашенко во время общения с прессой анонсировал переговоры с Путиным 17 февраля.