Власти Лимы закрыли исторический центр города для протестующих

Лима, 16 февраля. Власти столицы Перу опубликовали запрет на проведение маршей, акций протеста и других публичных мероприятий в историческом центре города. Это связано с продолжающимися антиправительственными выступлениями, которые начались в стране после отставки президента Педро Кастильо.
По заявлению мэра Лимы Рафаэля Лопеса Алиаги, цель запрета состоит в том, чтобы защитить этот район, который входит в список культурного наследия ЮНЕСКО. Как отметили чиновники Провинциального совета Лимы, антиправительственные протесты, проходящие в столице, привели к многочисленным актам вандализма, в результате которых был нанесен ущерб историческим зданиям и другим объектам.
За соблюдением запрета на проведение уличных акций, который вводится на срок 180 дней, будут следить полиция и другие государственные органы.
Известный перуанский юрист Карлос Ривера указывает, что исторический центр Лимы является традиционным местом проведения маршей и демонстраций. Он отметил, что несколько лет назад попытка подобного запрета была отменена решением Конституционного суда страны. По его мнению, не следует исключать, что новая мера также будет оспорена в судебном порядке.
Ривера отметил, что возможные ограничения должны быть полностью обоснованы и сопоставлены с правами, которые они затрагивают, и в данном случае, по его мнению, право на собрания и выражение мнений важнее, чем защита исторического центра.
Многочисленные акции протеста продолжаются в Перу с начала декабря, когда парламент отправил в отставку «народного» президента страны Педро Кастильо. Его обвинили в коррупции и попытке государственного переворота. Десятки тысяч граждан потребовали снять с политика все обвинения и провести внеочередные выборы. В ходе демонстраций и столкновений с полицией в течение двух месяцев в Перу погибли по меньшей мере 50 человек.