Власти Лимы закрыли исторический центр города для протестующих

Многочисленные акции протеста продолжаются в Перу с начала декабря, когда парламент отправил в отставку «народного» президента страны Педро Кастильо. Его обвинили в коррупции и попытке государственного переворота. Десятки тысяч граждан потребовали снять с политика все обвинения и провести внеочередные выборы. В ходе демонстраций и столкновений с полицией в течение двух месяцев в Перу погибли по меньшей мере 50 человек.