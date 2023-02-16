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Власти Лимы закрыли исторический центр города для протестующих

Весь мир
Власти Лимы закрыли исторический центр города для протестующих

Лима, 16 февраля. Власти столицы Перу опубликовали запрет на проведение маршей, акций протеста и других публичных мероприятий в историческом центре города. Это связано с продолжающимися антиправительственными выступлениями, которые начались в стране после отставки президента Педро Кастильо.

По заявлению мэра Лимы Рафаэля Лопеса Алиаги, цель запрета состоит в том, чтобы защитить этот район, который входит в список культурного наследия ЮНЕСКО. Как отметили чиновники Провинциального совета Лимы, антиправительственные протесты, проходящие в столице, привели к многочисленным актам вандализма, в результате которых был нанесен ущерб историческим зданиям и другим объектам.

За соблюдением запрета на проведение уличных акций, который вводится на срок 180 дней, будут следить полиция и другие государственные органы.

Власти Лимы закрыли исторический центр города для протестующих

Известный перуанский юрист Карлос Ривера указывает, что исторический центр Лимы является традиционным местом проведения маршей и демонстраций. Он отметил, что несколько лет назад попытка подобного запрета была отменена решением Конституционного суда страны. По его мнению, не следует исключать, что новая мера также будет оспорена в судебном порядке.

Ривера отметил, что возможные ограничения должны быть полностью обоснованы и сопоставлены с правами, которые они затрагивают, и в данном случае, по его мнению, право на собрания и выражение мнений важнее, чем защита исторического центра.

Власти Лимы закрыли исторический центр города для протестующих

Многочисленные акции протеста продолжаются в Перу с начала декабря, когда парламент отправил в отставку «народного» президента страны Педро Кастильо. Его обвинили в коррупции и попытке государственного переворота. Десятки тысяч граждан потребовали снять с политика все обвинения и провести внеочередные выборы. В ходе демонстраций и столкновений с полицией в течение двух месяцев в Перу погибли по меньшей мере 50 человек.
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