Хинштейн отрицает слухи о создании «комитета по цензуре»

В Госдуме опровергли информацию, что Роскомнадзор хочет создать ведомство, занимающееся цензурированием и выпуском «правильных» книг. По словам депутата, контроль за книгами должны осуществлять не власти, а кто-то другой.
Председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что никто не собирается и не собирался создавать комитет по цензуре книг и печатных материалов. Он отметил, что Роскомнадзор занимается проверками в сети, а не в реальной жизни, поэтому книги никто цензурировать и делить на правильные и неправильные не собирается.
Ранее в Госдуме предложили запретить печатать книги, в которых так или иначе упоминаются однополые отношения, а также произведения, где есть на них намек. Так книги с подобным содержанием пропали не только из книжных магазинов, но и из интернет-источников.