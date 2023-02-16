Льготы для семей участников СВО расширили в Воронеже

В Воронеже расширили список участников специальной военной операции, которые смогут получить льготы по оплате детских садов и по питанию в школах для их детей. Практически семьи освобождены от финансовых затрат на такие услуги.
Такое решение было единогласно одобрено депутатами воронежской городской Думы, сообщает сетевое издание «Обозреватель.врн». С октября 2022 года в семьях мобилизованных и служащих по контракту детей обеспечили бесплатным двухразовым питанием в школах. А тех, у кого дети помладше, освободили от родительской платы за детские сады.
Теперь закон был скорректирован, чтобы аналогичную поддержку могли получить служащие в войсках Национальной гвардии РФ и полиции, принимающие участие в СВО Более того, чтобы получить указанные льготы теперь не обязательно иметь воронежскую прописку. На такое смягчение пошли из-за того, что есть случаи, когда родители в разводе и проживают в разных областях.
Средства на обеспечение данной поддержки уже предусмотрены в бюджете Воронежской области в рамках муниципальной программы «Развитие образования».