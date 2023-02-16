Льготы для семей участников СВО расширили в Воронеже

Теперь закон был скорректирован, чтобы аналогичную поддержку могли получить служащие в войсках Национальной гвардии РФ и полиции, принимающие участие в СВО Более того, чтобы получить указанные льготы теперь не обязательно иметь воронежскую прописку. На такое смягчение пошли из-за того, что есть случаи, когда родители в разводе и проживают в разных областях.