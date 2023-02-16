В России продолжат действовать ограничения на снятие валюты

Ранее сообщалось об обращении Ассоциации банков России к Центробанку с целью рассмотреть вопрос о разрешении увеличения количества ввозимой в страну валюты до 100 тысяч долларов для обеспечения хождения больших объемов свободной денежной массы. Тем не менее заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что в России достаточно свободной валюты.