В России продолжат действовать ограничения на снятие валюты

Глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила о продлении ограничений на снятие наличной валюты.
Ограничения на фоне Западных санкций вводились до 9 марта 2023 года. Новые правила тогда установили лимит на снятие валюты до 10 тысяч долларов или евро.
Ранее сообщалось об обращении Ассоциации банков России к Центробанку с целью рассмотреть вопрос о разрешении увеличения количества ввозимой в страну валюты до 100 тысяч долларов для обеспечения хождения больших объемов свободной денежной массы. Тем не менее заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что в России достаточно свободной валюты.