Арестован организатор финансовой пирамиды, укравший более 30 миллионов рублей

Полиция возбудила уголовное дело против 35-летнего жителя Волгограда, который возглавлял кредитно-потребительский кооператив. Мужчина обманывал вкладчиков, привлекая их высокими дивидендами и обещая им большой доход. На самом деле выплаты дивидендов производились за счет денег, которые вносили новые клиенты. Вкладчики не получили обещанные проценты и, более того, не могли вернуть свои средства.