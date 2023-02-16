Арестован организатор финансовой пирамиды, укравший более 30 миллионов рублей

В Волгограде взяли под арест организатора финансовой пирамиды, которому удалось украсть свыше 30 миллионов рублей у более 80 человек.
Полиция возбудила уголовное дело против 35-летнего жителя Волгограда, который возглавлял кредитно-потребительский кооператив. Мужчина обманывал вкладчиков, привлекая их высокими дивидендами и обещая им большой доход. На самом деле выплаты дивидендов производились за счет денег, которые вносили новые клиенты. Вкладчики не получили обещанные проценты и, более того, не могли вернуть свои средства.
Сейчас создатель финансовой пирамиды находится под арестом и против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Дома у мужчины изъяли фальшивые документы, денежные средства, банковские карты и черные записи, которые будут служить доказательствами мошенничества.