Ветеран MMA Джефф Монсон решил отказаться от гражданства США

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон решил отказаться от американского гражданства.
Джефф Монсон сообщил, что запустил процедуру отказа от гражданства США и больше не хочет иметь ничего со страной, в которой родился. Об этом ветеран MMA, являющийся депутатом городского округа Красногорск, сообщил журналистам РИА Новости.
«Люблю Россию и русский народ, счастлив здесь. Но причина, по которой отказываюсь от гражданства, связана с несогласием с американской политикой. Как внутренней, так и внешней», — отметил он.
Монсон получил российское гражданство в 2018 году. Кроме того, у ветерана смешанных единоборств, на счету которого 60 побед в MMA, есть паспорт ЛНР.