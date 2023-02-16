Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Ветеран MMA Джефф Монсон решил отказаться от гражданства США

Спорт
Ветеран MMA Джефф Монсон решил отказаться от гражданства США

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон решил отказаться от американского гражданства.

Джефф Монсон сообщил, что запустил процедуру отказа от гражданства США и больше не хочет иметь ничего со страной, в которой родился. Об этом ветеран MMA, являющийся депутатом городского округа Красногорск, сообщил журналистам РИА Новости.

«Люблю Россию и русский народ, счастлив здесь. Но причина, по которой отказываюсь от гражданства, связана с несогласием с американской политикой. Как внутренней, так и внешней», — отметил он.

Монсон получил российское гражданство в 2018 году. Кроме того, у ветерана смешанных единоборств, на счету которого 60 побед в MMA, есть паспорт ЛНР.
смешанные единоборства джефф монсон монсон гражданство США mma
Военкоры ФАН
Лучшие в аду