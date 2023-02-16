Манукян посоветовал не обращать внимания на «съехавшую крышу» Брыльски и не трогать «Иронию судьбы»

Польская актриса, наиболее известная по главной роли в советской новогодней комедии «Ирония судьбы, или с легким паром» Барбара Брыльска негативно высказалась о России и ее гражданах.
«Русские должны понять, что жить в этом говне, в котором они живут, нельзя», – заявила Брыльска.
По мнению актрисы, в России хорошо живут только в Москве и Санкт-Петербурге, а в остальных городах царит «нищета и бедность».
«Остальной народ посмотрите, как живет… Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить», – считает Барбара Брыльска.
Российские политические деятели резко негативно отреагировали на слова актрисы. Так, депутат Госдумы Ольга Занко выступила с инициативой вырезать Брыльску из культового фильма при помощи современных технологий.
«Для актера самое страшное наказание — забвение. Некогда любимая всей страной актриса Брыльска сделала свой выбор, назвав своих поклонников "проклятых Богом людьми". Наша страна подарила ей славу и почет, но мы также легко можем и стереть эту актрису из "Иронии судьбы"…» — отметила Занко.
Журналист и блогер Вадим Манукян считает, что не следует вносить изменения в картину, уже ставшую классикой, несмотря на высказывания польской актрисы. Соответствующим мнением он поделился во время беседы с корреспондентом ФАН.
«Оставьте "Иронию судьбы" в покое. Я, конечно, понимаю, что Брыльска наговорила всякой чуши, но давайте бабушке сделаем скидку. Зачем на это обращать внимание? У нее в семье трагедия была, дочь погибла в автокатастрофе. Так что у нее вполне могла крыша съехать на этой почве. Я в последние годы наблюдал за ее выступлениями, русофобии до последнего времени в них не было. То, что она говорила, на мой взгляд, все равно выдавало в ней больного на голову человека. Так что Брыльска вместе с ее старческим изменениями в мозгу одну сторону, а большое кино Эльдара Рязанова в другую. Даже сам Рязанов в конце жизни наговорил много всякого бреда, и что нам его фильмы теперь запретить? Ни в коем случае», – высказался Манукян.
Ранее журналист Манукян рассказал о желании Киева подтолкнуть Запад к переводу экономик на «военные рельсы».