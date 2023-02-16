Упрощенный порядок производства машин в России могут продлить до начала 2024 года

Российские власти могут продлить срок действия разрешения на производство в стране автомобилей низкого экологического класса, а также не оснащенных современными системами безопасности. Об этом сообщила «Газета.Ru».
Сотрудники издания ознакомились с презентацией готовящихся поправок к техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств». Согласно им, действие упрощенных требований к выпускаемым машинам могут продлить до февраля 2024 года.
В частности, предприятия смогут производить автомобили без подушек безопасности и антиблокировочной тормозной системы. Постановление правительства, в котором перечислялись соответствующие послабления, было ратифицировано в мае 2022 года. Позже содержание документа скорректировали, продлив его действие до июня текущего года.
При этом в январе автомобили китайского бренда Chery стали лидерами продаж среди иномарок на российском рынке. За указанный период времени было продано 5518 машин.