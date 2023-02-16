Упрощенный порядок производства машин в России могут продлить до начала 2024 года

В частности, предприятия смогут производить автомобили без подушек безопасности и антиблокировочной тормозной системы. Постановление правительства, в котором перечислялись соответствующие послабления, было ратифицировано в мае 2022 года. Позже содержание документа скорректировали, продлив его действие до июня текущего года.