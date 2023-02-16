США потратят миллионы долларов на закупку гаубиц

В Британской компании BAE Systems сообщили о заключении контракта с армией США на поставку гаубиц M109A7 Paladin и боеприпасов к ним.
Сообщается, что сумма контракта составит 466 млн долларов США. Также в Минобороны США рассказали, что контракт включает в себя поставку бронированных машин М992 FAASV, предназначенных для обеспечения боевых действий самоходной артиллерии. Количество техники, которая должна поступить по контракту не называется.
В Пентагоне ожидают выполнения контракта до 2026 года.
Дополнительные закупки подобных систем могут быть связаны с тем, что ранее США передали 18 гаубиц M109 и боеприпасы к ним. В СМИ уже появлялись сообщения об уничтожении подобных систем российскими войсками.