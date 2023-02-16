США потратят миллионы долларов на закупку гаубиц

Сообщается, что сумма контракта составит 466 млн долларов США. Также в Минобороны США рассказали, что контракт включает в себя поставку бронированных машин М992 FAASV, предназначенных для обеспечения боевых действий самоходной артиллерии. Количество техники, которая должна поступить по контракту не называется.