Ученые из США назвали продукт, употребление которого больше всего вредит окружающей среде

Транспортировка веганских продуктов из Индии за сотни тысяч километров в другие страны провоцирует настоящую экологическую катастрофу. Также как и пальмовое масло, которое часто используют в качестве заменителя сливочного. Его производят в Малайзии, Индонезии, Нигерии и Таиланде. Экосистемы на этих территориях разрушены из-за обезлесивания и утраты видового разнообразия.