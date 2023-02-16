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Ученые из США назвали продукт, употребление которого больше всего вредит окружающей среде

Общество
Ученые из США назвали продукт, употребление которого больше всего вредит окружающей среде

Вегетарианцы уверены, что растительный рацион питания положительно влияет на окружающую среду. Однако исследователи из Университета Джорджии опровергли это мнение.

Анализ ученых показал, что большинство соевых продуктов производится и доставляется из Индии. Выращивание субпродуктов в стране привело к обезлесиванию и утрате среды обитания. Плантации сои заняли ценное земельное пространство в государстве, передает Planet Today.

Транспортировка веганских продуктов из Индии за сотни тысяч километров в другие страны провоцирует настоящую экологическую катастрофу. Также как и пальмовое масло, которое часто используют в качестве заменителя сливочного. Его производят в Малайзии, Индонезии, Нигерии и Таиланде. Экосистемы на этих территориях разрушены из-за обезлесивания и утраты видового разнообразия.
окружающая среда экология рацион питания
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