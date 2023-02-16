Дмитрий Назаров не сможет заработать на дом в Израиле благодаря заграничному туру

Актер Дмитрий Назаров вряд ли заработает на дом в Израиле благодаря туру в этой стране. Источник ФАН рассказал, какой доход могут принести артисту заграничные выступления.
Назаров отправится в Израиль весной с серией концертов «L'amour-мур или Держава набекрень». Актер будет выступать в другой стране с 19 по 27 марта.
Концерты артиста пройдут в маленьких залах по 150–250 мест. Стоимость билетов на выступление варьируется от 185 до 265 шекелей (от 3,8 до 5,5 тысячи рублей).
Если учесть аренду зала и переезды, один концерт принесет Назарову максимум 8–10 тысяч долларов. Со всего тура актер получит не больше 80 тысяч долларов (5,9 миллиона рублей). При этом билеты на его выступления раскупают неохотно.
Даже максимально возможного заработка Назарову не хватит на покупку недвижимости в Израиле. Эти деньги уйдут на проживание и аренду жилья. Постоянные выступления за рубежом актер не потянет.
Для сравнения, в МХТ имени Чехова Назаров получал не только зарплату, но и 160 тысяч рублей за каждый выход. В театре актер выступал в залах на 845 и 202 зрителя. Основной доход артисту в России приносили сериалы и реклама.
В театре в спектакле «Мастер и Маргарита» Назарова заменил Анатолий Кот. Билеты на ближайшую постановку уже раскупили.