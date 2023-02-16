Испуганные жители Финляндии пожаловались погранслужбе на «странные звуки» из России

Одни финны пожаловались на звуки, характерные для заготовки леса, и заявили, что в России якобы строят дороги в подозрительных целях. Фонселиус же отметил, что для машин, которые возят лес, обычно строят отдельную дорогу, так же поступают и в Финляндии.