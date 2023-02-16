Испуганные жители Финляндии пожаловались погранслужбе на «странные звуки» из России

Обеспокоенные жители Финляндии неоднократно жаловались на «странные звуки» со стороны России, сообщил руководитель юго-восточной погранслужбы страны Осси Фонселиус.
Сообщения начали поступать в ведомство в феврале 2022 года, сейчас же они практически прекратились. Пограничники же не считают, что с российской стороны происходит что-то странное.
Одни финны пожаловались на звуки, характерные для заготовки леса, и заявили, что в России якобы строят дороги в подозрительных целях. Фонселиус же отметил, что для машин, которые возят лес, обычно строят отдельную дорогу, так же поступают и в Финляндии.
Другие обеспокоенные финны вообще заявили, что видели «световые явления». Эти сообщения ничем не подкреплены. В погранслужбе при этом отметили, что проверяют все письма местных жителей, особенно на предмет сведений о нелегальных мигрантах.