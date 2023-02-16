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Испуганные жители Финляндии пожаловались погранслужбе на «странные звуки» из России

Общество
Испуганные жители Финляндии пожаловались погранслужбе на «странные звуки» из России

Обеспокоенные жители Финляндии неоднократно жаловались на «странные звуки» со стороны России, сообщил руководитель юго-восточной погранслужбы страны Осси Фонселиус.

Сообщения начали поступать в ведомство в феврале 2022 года, сейчас же они практически прекратились. Пограничники же не считают, что с российской стороны происходит что-то странное.

Одни финны пожаловались на звуки, характерные для заготовки леса, и заявили, что в России якобы строят дороги в подозрительных целях. Фонселиус же отметил, что для машин, которые возят лес, обычно строят отдельную дорогу, так же поступают и в Финляндии.

Другие обеспокоенные финны вообще заявили, что видели «световые явления». Эти сообщения ничем не подкреплены. В погранслужбе при этом отметили, что проверяют все письма местных жителей, особенно на предмет сведений о нелегальных мигрантах.
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