Эксперт Прохватилов назвал способ уничтожить поставляемое на Украину западное оружие

По его словам, Россия уже наносила удары по этому тоннелю, но по касательной, не причиняя серьезного ущерба железнодорожной инфраструктуре. Если же нанести удар по Бескидскому тоннелю в момент прохождения по нему состава, то движение на данном участке будет надолго заблокировано.