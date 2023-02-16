Эксперт Прохватилов назвал способ уничтожить поставляемое на Украину западное оружие

Большая часть западной военной техники на Украину попадает из Польши по железной дороге. Поэтому, лучшим способом ее уничтожения является удар по Бескидскому тоннелю, который расположен во Львовской области. Такое мнение в интервью радиостанции «Говорит Москва» высказал эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов.
По его словам, Россия уже наносила удары по этому тоннелю, но по касательной, не причиняя серьезного ущерба железнодорожной инфраструктуре. Если же нанести удар по Бескидскому тоннелю в момент прохождения по нему состава, то движение на данном участке будет надолго заблокировано.
«Если в момент прохождения Бескидского тоннеля ударить, то состав там и погибнет. Но тут два зайца. Можно и просто по составу ударить, когда он будет в открытую двигаться по Львовской железной дороге», — сказал Прохватилов.
В случае если Киев направит западную военную технику по другим дорогом, Россия должна будет взять под контроль и эти маршруты для нанесения ударов, считает эксперт.