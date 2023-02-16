Студия Warner Bros. взялась за разработку фильмов по пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя»

Источник добавил, что Warner Bros. хотела бы возвращения Дэниэла Рэдклиффа к роли Гарри Поттера. Однако сначала нужно составить план, переработать сценарий, согласовать бюджеты и понять, сколько фильмов будет во франшизе. Пока предполагается, что «Проклятое дитя» экранизируют в двух кинокартинах, подытожил инсайдер.