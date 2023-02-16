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Студия Warner Bros. взялась за разработку фильмов по пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя»

Общество
Студия Warner Bros. взялась за разработку фильмов по пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя»

Студия Warner Bros. приступила к разработке экранизации пьесы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя». Компания готовит кинофраншизу по этому произведению.

Пьеса попала в поле зрения студии после того, как приобрела успех в театральном квартале Лондона Вест-Энд. Однако Warner Bros. была сосредоточена на франшизе «Фантастические твари», поэтому не взялась за проект раньше. Теперь ситуация изменилась.

«Warner Bros. в настоящее время изучают, как вывести «Проклятое дитя» на большой экран», — сообщил источник The Sun.

По словам инсайдера, пока проект находится на стадии формирования. На студии только обсуждают следующие шаги.

Источник добавил, что Warner Bros. хотела бы возвращения Дэниэла Рэдклиффа к роли Гарри Поттера. Однако сначала нужно составить план, переработать сценарий, согласовать бюджеты и понять, сколько фильмов будет во франшизе. Пока предполагается, что «Проклятое дитя» экранизируют в двух кинокартинах, подытожил инсайдер.
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