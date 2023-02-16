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Тигр запрыгнул через окно в хижину и покалечил жителя Хабаровского края

Происшествия
Тигр запрыгнул через окно в хижину и покалечил жителя Хабаровского края

Руководитель Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев объяснил неординарность опасного происшествия.

По словам Арамилева, ранее никогда не фиксировались случаи настолько дерзких нападений со стороны тигров, когда они проникали в человеческое жилище через закрытое окно. Как считает Арамилев, у данной особи могли быть какие-то отклонения в развитии или травмы, спровоцировавшие его на такой отчаянный шаг, сообщает ИА PrimaMedia.

Окончательные выводы будут сделаны после вскрытия и экспертизы застреленного зверя. Напомним, что хищник успел покалечить находившегося в избе 19-летнего юношу, но был застрелен другим обитателем зимовья. За жизнь пострадавшего сейчас борются врачи.
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