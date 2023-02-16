Тигр запрыгнул через окно в хижину и покалечил жителя Хабаровского края

По словам Арамилева, ранее никогда не фиксировались случаи настолько дерзких нападений со стороны тигров, когда они проникали в человеческое жилище через закрытое окно. Как считает Арамилев, у данной особи могли быть какие-то отклонения в развитии или травмы, спровоцировавшие его на такой отчаянный шаг, сообщает ИА PrimaMedia.