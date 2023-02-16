Госдума приняла закон о прекращении действия положений Устава Совета Европы в адрес России

Изначально инициативу на рассмотрение парламента направил президент РФ Владимир Путин. Согласно тексту документа, Москва выходит из международных договоров и отказывается от Устава Совета Европы из-за прекращения членства России в составе организации. Всего Госдума денонсировала 21 документ.