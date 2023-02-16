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Госдума приняла закон о прекращении действия положений Устава Совета Европы в адрес России

Политика
Госдума приняла закон о прекращении действия положений Устава Совета Европы в адрес России

Депутаты Государственной думы во время заседания 16 февраля приняли закон о прекращении действия положений Устава Совета Европы в отношении России.

Изначально инициативу на рассмотрение парламента направил президент РФ Владимир Путин. Согласно тексту документа, Москва выходит из международных договоров и отказывается от Устава Совета Европы из-за прекращения членства России в составе организации. Всего Госдума денонсировала 21 документ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что Москва хотела остаться в некоторых конвенциях Совета Европы, однако Запад попытался ущемить права страны.
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