МИД озвучил потенциальные цели ударов на Украине

Заместитель председателя департамента по нераспространению и контролю над вооружениями Константин Воронцов заявил, что если США, страны Запада и вооруженные силы Украины будут использовать объекты гражданской и коммерческой инфраструктуры в космосе, то есть использовать в конфликте космическую авиацию для помощи Украине или для поражения России, то это считается участием в конфликте.