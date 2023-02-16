МИД озвучил потенциальные цели ударов на Украине

В МИД сообщили, что объекты космической инфраструктуры могут стать целью для российских ударов. Для этого есть определенные основания.
Заместитель председателя департамента по нераспространению и контролю над вооружениями Константин Воронцов заявил, что если США, страны Запада и вооруженные силы Украины будут использовать объекты гражданской и коммерческой инфраструктуры в космосе, то есть использовать в конфликте космическую авиацию для помощи Украине или для поражения России, то это считается участием в конфликте.
Также Воронцов уточнил, что только в этом случае объекты космической авиации будут подвержены ракетным ударам, так как подобное поведение со стороны стран, незадействованных в конфликте Росси и Украины напрямую, будет считаться опосредованным участием против России.
Ранее НАТО заявили, что именно их помощь помогает Украине «не потонуть» в этом конфликте, и альянс будет спонсировать Киев максимально возможные для стран периоды.