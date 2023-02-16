Le Parisen: «ПСЖ» может бесплатно отпустить Неймара и сэкономить 144 млн евро

Руководство футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» готово бесплатно отпустить бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщило французское издание Le Parisen.
По данным журналиста Адриана Греньера, команда может отказаться от компенсации за расторжение контракта. Это связано с условиями договора, согласно которым «ПСЖ» обязан ежегодно выплачивать спортсмену 36 миллионов евро.
При этом контракт рассчитан на срок до 2027 года. Если клуб согласится на бесплатный переход Неймара в другую команду или отпустить его в качестве свободного агента, сможет сэкономить 144 миллиона евро.
Меж тем стало известно, что бразильский нападающий в скором времени может отправиться в Великобританию. В настоящее время лондонский «Челси» ведет переговоры с «ПСЖ» о покупке футболиста.