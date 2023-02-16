В Ярославле мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья в своей квартире

Житель Ярославля устроил стрельбу в квартире. В руках у дебошира было ружье. Звуки выстрелов обеспокоили соседей, они вызвали полицию.
По указанному адресу приехали полицейские и спецназовцы. Хозяин квартиры отказался впускать силовиков. Им пришлось выломать дверь, после чего стрелок был задержан.
Ранее стрельба произошла в тюменском лицее. Никто не пострадал. По предварительным данным, стрелял подросток из пневматического оружия. Между тем руководство лицея заявило, что ничего не слышало об этом.