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В Ярославле мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья в своей квартире

Происшествия
В Ярославле мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья в своей квартире

Житель Ярославля устроил стрельбу в квартире. В руках у дебошира было ружье. Звуки выстрелов обеспокоили соседей, они вызвали полицию.

По указанному адресу приехали полицейские и спецназовцы. Хозяин квартиры отказался впускать силовиков. Им пришлось выломать дверь, после чего стрелок был задержан.

Ранее стрельба произошла в тюменском лицее. Никто не пострадал. По предварительным данным, стрелял подросток из пневматического оружия. Между тем руководство лицея заявило, что ничего не слышало об этом.
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