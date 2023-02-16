Портативный нагреватель воды и пищи для участников СВО изобрели в Челябинске

Мария продемонстрировала работу изобретения на примере лапши быстрого приготовления и фляги с водой. В нагревательный комплект входит специальный пакет, три 100-миллилитровых бутылки дистиллированной воды и особый реагент в фильтр-упаковке. Тарелку с пищей или флягу с водой необходимо поместить вместе с реагентом в герметичный пакет, после чего залить реагент водой, закрыть пакет и подождать 15 минут. И вуаля — горячая еда или кипяток для чая готовы.