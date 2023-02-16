Портативный нагреватель воды и пищи для участников СВО изобрели в Челябинске

Челябинское предприятие, специализирующееся на производстве дезинфицирующих средств, разработало «жидкую микроволновку». Портативный нагреватель ПН-74 способен обеспечить горячую пищу и воду в полевых условиях.
«Задача была — просто помочь нашим ребятам, потому что я часто общаюсь с бойцами, у меня лично троих из компании мобилизовали. Были такие пожелания, что, когда они в поле работают, достаточно проблематично подогреть еду или тот же самый сухпаек», — поделилась директор предприятия Мария Глаголева.
Мария продемонстрировала работу изобретения на примере лапши быстрого приготовления и фляги с водой. В нагревательный комплект входит специальный пакет, три 100-миллилитровых бутылки дистиллированной воды и особый реагент в фильтр-упаковке. Тарелку с пищей или флягу с водой необходимо поместить вместе с реагентом в герметичный пакет, после чего залить реагент водой, закрыть пакет и подождать 15 минут. И вуаля — горячая еда или кипяток для чая готовы.
Первая партия полевых девайсов — 200 нагревательных комплектов. Сейчас сотрудники предприятия совершенствуют технологию.
«Реагент вступает в контакт с водой. И здесь нужна очень сильно пониженная влажность, а желательно вообще, чтобы это был вакуумный бокс, в котором это все будет смешиваться, фасоваться и уже на выходе будет готовый продукт, который будет упаковываться. Сейчас эту проблему мы решаем», — объяснила Мария.
По прогнозам Глаголевой, все технические препятствия удастся преодолеть до конца месяца. Она надеется, что уже в ближайшее время участники СВО без каких-либо усилий смогут в любой момент подкрепиться горячим обедом.