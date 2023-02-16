Астроном Воропаев исключил столкновение Земли с астероидом 199145 в обозримом будущем

Столкновения околоземного астероида 199145 (2005 YY128) с Землей в обозримом будущем не ожидается. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша РАН Виктор Воропаев.
Как отметил руководитель Международной сети оптических телескопов, в ночь на 16 февраля астероид значительно приблизился к планете. Минимальное расстояние между небесными телами составило 4,6 миллиона километров.
При этом эксперт отметил, что падение астероида размером 400-1000 метров может вызвать на Земле настоящую катастрофу. Собеседник агентства сравнил данное происшествие со взрывом термоядерной бомбы.
Однако в обозримом будущем «живой планете» не грозит столкновение с другим космическим объектом, успокоил Воропаев.
«Предварительные расчеты показали, что в обозримом будущем – примерно 200 лет (дальше не заглядываем) – опасного сближения с Землей не предвидится», — подчеркнул он.
Специалист добавил, что нынешнее сближение стало самым тесным за всю историю. Дальше, по его словам, расстояние будет только увеличиваться.
Ранее главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец рассказал, что спутники заранее получили данные о приближающемся землетрясении в Турции. Предпосылки начали фиксировать за два дня до трагедии.