Матыцин: Россия и Иран заключили соглашение о проведении совместных мероприятий

Сегодня стало известно, что сборная России по футболу проведет товарищеский матч против Ирана. Игра состоится в Тегеране 22 или 23 марта. Этот матч станет для отстраненной от участия в турнирах ФИФА и УЕФА сборной России первым в 2023 году.