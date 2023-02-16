Матыцин: Россия и Иран заключили соглашение о проведении совместных мероприятий

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщил о заключении соглашения с Ираном.
Олег Матыцин 16 февраля прилетел с рабочим визитом в Тегеран. В ходе встречи глава Минспорта РФ заключил соглашение и иранским коллегой о проведении совместных мероприятий в 20 спортивных дисциплинах. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.
Сегодня стало известно, что сборная России по футболу проведет товарищеский матч против Ирана. Игра состоится в Тегеране 22 или 23 марта. Этот матч станет для отстраненной от участия в турнирах ФИФА и УЕФА сборной России первым в 2023 году.