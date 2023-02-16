«Крипта» в рамках: экономист Масленников предсказал судьбу биткоина и его «собратьев»

Несмотря на катастрофическое падение курса биткоина, он продолжал удерживать позиции на более или менее постоянном уровне с августа 2022 года. И хотя осенью уже говорили об этом активе, как о «мертвом», первой криптовалюте удалось в феврале 2023-го укрепиться на 12%. Возможно, о крахе биткоина говорили преждевременно. Есть ли у него будущее, ФАН расспросил экономиста, политолога, ведущего эксперта Центра политических технологий Никиту Масленникова.