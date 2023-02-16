«Крипта» в рамках: экономист Масленников предсказал судьбу биткоина и его «собратьев»

Несмотря на катастрофическое падение курса биткоина, он продолжал удерживать позиции на более или менее постоянном уровне с августа 2022 года. И хотя осенью уже говорили об этом активе, как о «мертвом», первой криптовалюте удалось в феврале 2023-го укрепиться на 12%. Возможно, о крахе биткоина говорили преждевременно. Есть ли у него будущее, ФАН расспросил экономиста, политолога, ведущего эксперта Центра политических технологий Никиту Масленникова.
Что касается перспектив «крипты», то экономист считает их довольно неопределенными, поскольку все будет зависеть от того, в какой мере выйдут на регулирование рынка криптовалюты в дальнейшем.
«Это проблема во многих странах. Тем не менее, регуляторы не оставляют ее как одну из главных задач своих. У нас более жесткая позиция, у китайцев тоже жесткая позиция, у американцев более мягкая, но все равно будущее криптовалют связано с урегулированием этого рынка центральными банками. В настоящее время он волатильный и абсолютно спекулятивный, с высокими размашистыми колебаниями. Поэтому перспектива пока довольно неопределенная. Конечно, криптовалюты будут, потому что всегда есть, так сказать, аппетит к риску и аппетит к биржевой спекуляции. Но тем не менее, какой-то такой безудержный, безбрежный рост пока предположить трудно, потому что здесь все будет зависеть от того, как игроки, как этот рыночный сегмент переварят вот эти регулятивные нормы. Пока центральные банки не слишком торопятся, но все-таки это уже абсолютно неизбежная вещь», — поделился своим видением дальнейшего развития рынка криптовалют Масленников.
Трудно сказать, в каком конкретно виде это будет реализовано, но попытки регулирования со стороны государств уже идут, отметил эксперт.
«Мы видели в прошлом году, как ряд криптовалютных бирж закрылись: были проблемы из-за штрафных санкций, которые накладывались за нарушение тех правил, которые пока еще действуют. И регуляторам придется очень серьезно перестраиваться. Каким образом перестроиться, как именно — пока сказать трудно. Поэтому сейчас будет то, что и происходит в настоящее время: достаточно широкие, размашистые колебания без какого-то выраженного тренда», — заключил собеседник ФАН.
Ранее Никита Масленников объяснил, почему биткоин пошел в рост после слухов о его «смерти».