Глава Белоруссии Лукашенко назвал объединение с Россией «лучшим вариантом для европейцев»

«Лучшим вариантом» для стран Европы является объединение с Россией. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он объяснил это тем, что российская сторона имеет необходимые ресурсы, а европейские государства в свою очередь располагают высокими технологиями. Белорусский лидер спрогнозировал, что в дальнейшем данный «союз» мог бы стать «главным полюсом планеты».
«Самый лучший вариант для европейцев — это объединиться с Россией», — подчеркнул Лукашенко на встрече с представителями иностранных и национальных СМИ.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет антироссийских ограничений. Это произошло на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. По ее словам, рестрикции будут «стоить» 11 миллиардов евро.